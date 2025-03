Due giovani arrestati per spaccio di droga in pieno mercato a Corvetto.

Intervento tempestivo della polizia locale

Martedì 4 marzo, il mercato Mompiani, situato nel quartiere Corvetto di Milano, è stato teatro di un intervento decisivo da parte della polizia locale. La situazione è degenerata quando un commerciante, visibilmente spaventato, ha contattato il numero di emergenza 112 per segnalare di essere stato minacciato da due spacciatori. La prontezza dell’intervento ha permesso di evitare che la situazione si complicasse ulteriormente.

Arresto dei due spacciatori

Giunti sul posto, gli agenti hanno effettuato un sopralluogo e hanno notato due giovani, di origine marocchina, intenti a scambiarsi qualcosa al centro del mercato. Dopo un breve inseguimento, i due sono stati arrestati. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di circa 40 grammi di marijuana, un chiaro segno della loro attività illecita. Entrambi i giovani, di 21 e 19 anni, avevano precedenti penali, e uno di loro era stato arrestato solo cinque giorni prima per reati simili.

Controlli e sicurezza al mercato

Non è stato solo il caso di spaccio a destare preoccupazione. Nella stessa mattinata, la polizia annonaria ha fermato tre persone, due donne e un uomo, tutti cittadini romeni, per merce di dubbia provenienza esposta nel mercato. Questi controlli sono fondamentali per garantire la sicurezza e la legalità all’interno degli spazi pubblici, specialmente in luoghi affollati come i mercati. I tre fermati sono stati accompagnati al comando per l’identificazione, poiché non erano in possesso di documenti.