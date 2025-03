Un episodio incredibile a Cernusco sul Naviglio: un bambino in cerca dei nonni

Un’avventura inaspettata

La mattina di domenica 2 marzo, un bambino di soli 5 anni ha vissuto un’avventura che ha lasciato i genitori e le autorità in uno stato di apprensione. Il piccolo, sfuggito alla sorveglianza dei genitori, ha deciso di intraprendere un viaggio da solo verso la casa dei nonni, situata a Cassina de’ Pecchi. Questo episodio, avvenuto a Cernusco sul Naviglio, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull’attenzione necessaria nei confronti dei bambini.

La fuga verso la stazione

Il bambino, con una determinazione sorprendente per la sua età, ha aperto la porta di casa e si è diretto a piedi verso la fermata della metropolitana. Senza farsi notare, ha superato i tornelli e si è imbarcato su un treno della linea Verde in direzione Gessate. La sua intenzione era chiara: raggiungere i nonni, ignaro del panico che stava generando tra i suoi familiari. Questo episodio mette in luce quanto sia importante monitorare i movimenti dei più piccoli, soprattutto in contesti urbani dove le distrazioni possono essere molteplici.

Il panico dei genitori e l’intervento dei carabinieri

Quando i genitori si sono accorti della scomparsa del bambino, hanno immediatamente avviato le ricerche nella zona circostante. Dopo aver cercato invano, hanno allertato i carabinieri, che si sono attivati prontamente. I militari della compagnia di Pioltello hanno iniziato a controllare le strade di Cernusco, ma senza successo. Nel frattempo, il piccolo era già arrivato dai nonni, che, sorpresi dalla visita inaspettata, hanno subito contattato i genitori per rassicurarli. Questo episodio, sebbene si sia risolto senza conseguenze gravi, evidenzia l’importanza di una comunicazione efficace e di una vigilanza costante nei confronti dei bambini.