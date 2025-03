Il ritrovamento del cadavere riaccende l'attenzione su un caso di omicidio

Un macabro ritrovamento nelle acque dell’Adda

Nel pomeriggio di domenica 2 marzo, un evento drammatico ha scosso la tranquillità della zona lungo la Paullese, dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna nelle acque del fiume Adda. A dare l’allerta sono stati alcuni pescatori che, durante una giornata di pesca, hanno notato il corpo e immediatamente hanno contattato le autorità competenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Crema e Lodi, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Lodi per il recupero del corpo.

Le operazioni di recupero e le indagini

Le operazioni di recupero sono state complesse e hanno richiesto l’intervento di sommozzatori specializzati provenienti da Torino. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza e un’auto medica per garantire la sicurezza degli operatori e per eventuali emergenze. Le prime informazioni raccolte sul luogo del ritrovamento indicano che il corpo potrebbe appartenere a Johanna Nataly Quintanilla Valle, una donna salvadoregna scomparsa in circostanze tragiche a Milano, dove sarebbe stata uccisa dal compagno.

Ipotesi e collegamenti con il caso di omicidio

La possibilità che il corpo ritrovato sia quello di Johanna Nataly Quintanilla Valle è al momento solo un’ipotesi, ma le circostanze sembrano suggerire un legame. Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, il compagno della donna, aveva dichiarato di aver gettato il corpo in un fosso nella zona di Cassano d’Adda, meno di 20 ore dopo la morte della donna. La località del ritrovamento è compatibile con le sue dichiarazioni, e i segni sul corpo fanno pensare a un lungo periodo di immersione. Tuttavia, l’identità del cadavere è difficile da confermare a causa delle condizioni in cui è stato trovato.

Le indagini sono ancora in corso e le autorità stanno lavorando per chiarire la situazione. La comunità locale è scossa da questo evento tragico, e si attende con ansia l’esito delle indagini per fare luce su quanto accaduto.