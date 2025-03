Un tragico evento scuote la comunità locale: il corpo di una donna rinvenuto nel fiume.

Il ritrovamento del corpo

Nel primo pomeriggio di domenica 2 marzo, un evento drammatico ha scosso la comunità dei comuni di Spino d’Adda e Zelo Buon Persico. Alcuni pescatori, mentre si trovavano lungo la Paullese, hanno avvistato un corpo galleggiante nelle acque del fiume Adda, dando immediatamente l’allerta alle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Crema e Lodi, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Lodi per il recupero del cadavere. La situazione ha richiesto anche l’arrivo di sommozzatori provenienti da Torino, evidenziando la serietà dell’incidente.

Ipotesi sull’identità della vittima

Le prime indagini hanno portato a formulare l’ipotesi che il corpo possa appartenere a Johanna Nataly Quintanilla Valle, una donna salvadoregna tragicamente uccisa dal compagno, Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, a Milano. La vittima risiedeva nel quartiere Bicocca e la sua scomparsa ha destato grande preoccupazione e interesse mediatico. Gonzalez Rivas aveva dichiarato di aver gettato il corpo della donna in un fosso nella zona di Cassano d’Adda, meno di 20 ore dopo la sua morte, il 25 gennaio. La località del ritrovamento è compatibile con le sue dichiarazioni, ma al momento si tratta solo di un’ipotesi che dovrà essere confermata al termine delle operazioni di recupero.

Le condizioni del corpo e le indagini

Le condizioni in cui è stato rinvenuto il cadavere rendono difficile l’identificazione immediata. I segni riscontrati sul corpo suggeriscono un lungo periodo di immersione, il che complica ulteriormente le indagini. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza e un’auto medica sul luogo del ritrovamento, seguendo le procedure standard in situazioni di questo tipo. Le autorità stanno lavorando con attenzione per raccogliere tutte le prove necessarie e chiarire la dinamica di questo tragico evento. La comunità locale è in attesa di ulteriori sviluppi, sperando che la verità emerga al più presto.