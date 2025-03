Due uomini arrestati dopo tentativi di rapina in supermercati della stessa catena.

Un sabato di paura nei supermercati

Il primo marzo ha visto Milano teatro di due rapine avvenute a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, entrambe nei supermercati della catena Pam. Gli eventi, che hanno scosso la comunità locale, hanno portato all’arresto di due uomini di origine marocchina, entrambi con precedenti penali e in situazione di irregolarità sul territorio. Questi episodi non solo evidenziano un problema di sicurezza crescente, ma pongono anche interrogativi sulle misure di prevenzione adottate nei luoghi pubblici.

Il primo colpo: aggressione e arresto

Il primo tentativo di rapina è avvenuto intorno alle 17.50 presso il supermercato Pam di viale Stelvio. Un giovane di 24 anni ha fatto irruzione nel negozio, afferrando alcuni prodotti dagli scaffali. Quando si è diretto verso l’uscita, è stato fermato da un addetto alla sorveglianza. Invece di arrendersi, il giovane ha reagito con violenza, colpendo l’addetto con calci e pugni. La situazione è stata rapidamente gestita da un cassiere che ha bloccato il rapinatore fino all’arrivo delle forze dell’ordine, che lo hanno arrestato.

Il secondo colpo: una minaccia con una bottiglia

Poco dopo, alle 18.10, un altro intervento delle volanti dell’Upg ha avuto luogo in via Gorizia. Qui, un uomo di 26 anni ha tentato di replicare il colpo, minacciando la sicurezza del supermercato Pam con una bottiglia. Anche in questo caso, l’addetto alle casse ha dimostrato prontezza e coraggio, immobilizzando il rapinatore fino all’arrivo della polizia. Questo secondo episodio ha messo in luce non solo il modus operandi simile dei due uomini, ma anche la crescente audacia dei criminali nel tentare furti in pieno giorno.

Le conseguenze e le riflessioni sulla sicurezza

Questi eventi hanno sollevato preoccupazioni tra i cittadini e le autorità locali riguardo alla sicurezza nei supermercati e nei luoghi pubblici. Le rapine, avvenute in un breve lasso di tempo e con modalità simili, evidenziano la necessità di una maggiore vigilanza e di strategie di prevenzione più efficaci. Le forze dell’ordine sono chiamate a intensificare i controlli e a collaborare con i commercianti per garantire un ambiente più sicuro per tutti. La comunità si interroga su come affrontare questo fenomeno, sperando che episodi del genere possano essere ridotti al minimo attraverso misure adeguate e una maggiore consapevolezza collettiva.