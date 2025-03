Arresti e perquisizioni in 56 città italiane per contrastare la pedopornografia

Un’operazione senza precedenti

La polizia postale italiana ha recentemente condotto un’operazione di vasta portata, denominata “Hello”, che ha portato all’arresto di numerosi individui coinvolti in una rete di pedofilia. Questa operazione ha coinvolto 56 città in tutto il paese, con perquisizioni e arresti che hanno avuto luogo anche a Milano. Coordinata dalla Procura di Catania, l’operazione ha visto la partecipazione di oltre 500 operatori specializzati, impegnati a smantellare un sistema complesso di scambio di materiale pedopornografico.

Il ruolo della tecnologia

Al centro dell’indagine c’è l’uso della piattaforma di messaggistica “Viber”, dove gli arrestati scambiavano video e foto di contenuti illeciti. I nomi dei gruppi, come “Niños con animales” e “niños 3-4 años”, rivelano la gravità della situazione. Gli investigatori hanno scoperto che oltre 15.000 file pedopornografici erano stati catalogati in base a età ed etnia, rendendo evidente l’ampiezza della rete. La polizia ha dovuto affrontare sfide significative per identificare le vittime e associare i nickname utilizzati nel sistema a identità reali.

Le conseguenze legali e sociali

Il procuratore Francesco Curcio ha sottolineato l’importanza di questa operazione, che non solo ha portato all’arresto di 34 persone, ma ha anche messo in luce la necessità di un intervento più incisivo contro la pedopornografia online. La rete smantellata garantiva ai suoi membri un certo grado di anonimato, ma grazie al lavoro instancabile degli agenti, è stato possibile raccogliere prove inconfutabili. Le indagini hanno anche rivelato che alcuni degli arrestati avevano legami di parentela con le vittime, rendendo la situazione ancora più allarmante.

Il lavoro degli investigatori

Il dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, Marcello La Bella, ha spiegato che la raccolta delle prove è stata un compito arduo, con gli agenti costretti a lavorare per oltre 16 ore durante le ispezioni. Molti dei materiali illeciti erano archiviati in cloud o su dispositivi protetti, complicando ulteriormente le operazioni di recupero. Questo lavoro non solo richiede competenze tecniche elevate, ma anche un supporto psicologico per gli agenti coinvolti, che devono affrontare contenuti estremamente disturbanti.