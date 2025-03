Un violento scontro tra due veicoli ha causato gravi ferite a uno dei conducenti.

Un drammatico incidente alle prime luci dell’alba

La mattina di domenica 2 marzo, un grave incidente ha scosso l’autostrada A8 Milano-Varese, precisamente all’altezza del comune di Lainate. Lo scontro, avvenuto intorno alle 5.20, ha coinvolto due veicoli che viaggiavano ad alta velocità in un tratto rettilineo. La chiamata ai soccorsi ha immediatamente attivato un’operazione di emergenza, con l’arrivo di ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso, tutti pronti a intervenire in una situazione critica.

Le conseguenze dell’incidente

Due uomini sono rimasti coinvolti nel sinistro, uno dei quali, un 22enne, ha riportato lesioni gravi. Per liberarlo dalle lamiere dell’auto, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori, giunti sul posto con urgenza, hanno trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove le sue condizioni sono state giudicate molto delicate. L’altro ferito, anch’esso di 22 anni, è stato portato in codice giallo al nosocomio di Legnano, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Indagini in corso e traffico intenso

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate a ricostruire la dinamica dello scontro, che rimane ancora poco chiara. Nel frattempo, il traffico sull’A8 ha subito un forte rallentamento, con code che si sono protratte fino alle 8 del mattino. Gli automobilisti sono stati avvisati di evitare il tratto tra il bivio A8 Tangenziale ovest e il bivio A8/A9 Lainate Chiasso, con suggerimenti per le uscite alternative. La situazione è monitorata costantemente da Autostrade per l’Italia, che fornisce aggiornamenti sulla viabilità.