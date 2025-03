Un resoconto dettagliato delle operazioni di polizia a Milano tra alcol test e arresti.

Controlli serrati nella notte milanese

Milano ha visto un’intensificazione dei controlli di sicurezza nelle ultime ore, con un’operazione che ha coinvolto 53 agenti di polizia locale e unità cinofile. I controlli si sono svolti tra le 20 e le 3 di notte, con posti di blocco strategicamente posizionati in via Melchiorre Gioia e piazza della Repubblica. Durante queste sette ore di pattugliamento, sono state controllate ben 450 auto e 768 persone, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire comportamenti illeciti.

Risultati significativi dei controlli

Le operazioni hanno portato a risultati significativi: sono state emesse 85 sanzioni legate al codice della strada e 13 patenti sono state ritirate. Inoltre, sono stati effettuati 387 alcol test, di cui sei hanno dato esito positivo. La polizia ha anche eseguito 13 test per la droga, con un arresto per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Un’auto è stata sequestrata e altre tre sono state messe sotto fermo, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità.

Arresti e interventi decisivi

Durante i controlli, tre giovani sono stati arrestati mentre vandalizzavano auto in sosta in via De Cristoforis. Un altro uomo è stato arrestato poiché destinatario di un provvedimento di carcerazione. L’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, ha commentato l’importanza di queste operazioni, sottolineando come le 750 assunzioni di agenti e ufficiali negli ultimi tre anni abbiano contribuito a migliorare la sicurezza nella città. Granelli ha anche menzionato controlli effettuati nelle stazioni della metro e su mezzi di superficie, dove sono stati sequestrati stupefacenti e bloccati tentativi di minaccia con coltello.