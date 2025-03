Momenti di alta tensione durante lo sgombero di un appartamento occupato abusivamente a Rozzano.

Un’operazione delicata

Mercoledì mattina, Rozzano è stata teatro di un’operazione di sgombero che ha suscitato forti emozioni tra i residenti e gli occupanti. Le forze dell’ordine sono intervenute all’alba in via delle Betulle per liberare un appartamento Aler occupato abusivamente da una famiglia rom per otto anni. L’operazione ha coinvolto circa cinquanta uomini tra polizia locale e carabinieri, segno della delicatezza della situazione.

Proteste e sostegno

La tensione è aumentata quando alcuni familiari degli occupanti si sono presentati per protestare contro lo sgombero. In contrapposizione, un gruppo di residenti ha espresso il proprio sostegno alle forze dell’ordine, esclamando ripetutamente “era ora!”. Questo confronto ha creato un clima di forte agitazione, ma fortunatamente non si è trasformato in uno scontro fisico. La presenza di entrambe le fazioni ha reso evidente la divisione all’interno della comunità riguardo alla questione dell’occupazione abusiva.

Il ruolo dell’amministrazione

Maria Laura Guido, sindaca reggente di Rozzano, ha commentato l’operazione sottolineando l’importanza della lotta contro l’occupazione abusiva. “Con il nostro sindaco Gianni Ferretti, consideravamo questo tema tra le priorità della nostra amministrazione”, ha dichiarato. La sindaca ha anche rivelato che a partire da gennaio è stato aperto un tavolo di lavoro per pianificare sgomberi di altre situazioni simili, evidenziando come queste occupazioni possano nascondere ulteriori criticità sociali e di sicurezza.

Un futuro incerto

Una volta riportata la calma, una ditta di traslochi ha provveduto a rimuovere i mobili dall’appartamento, che è stato messo in sicurezza per prevenire future occupazioni abusive. Tuttavia, la questione dell’occupazione abusiva rimane un tema caldo a Rozzano, con molte famiglie che vivono in condizioni precarie. La comunità è ora in attesa di vedere come l’amministrazione affronterà le sfide future legate a questo problema, che continua a dividere e preoccupare i residenti.