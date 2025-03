I carabinieri intensificano i pattugliamenti e arrestano tre spacciatori

Un’operazione mirata contro lo spaccio di droga

Negli ultimi giorni, i carabinieri della compagnia di Corsico hanno intensificato i loro sforzi per combattere il traffico di stupefacenti nella zona. Durante un’operazione che si è svolta tra il pomeriggio di giovedì e la notte successiva, sono stati sequestrati oltre un etto di droga, tra cocaina e marijuana, e tre persone sono state arrestate. Questo intervento rappresenta un chiaro segnale della determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio, che continua a preoccupare la comunità locale.

Dettagli degli arresti e dei sequestri

Il primo arresto è avvenuto a Rozzano, dove un uomo italiano di 33 anni, con precedenti penali, è stato trovato in possesso di 64 grammi di marijuana, suddivisi in dosi, all’interno della sua auto. Oltre alla droga, i carabinieri hanno rinvenuto 60 euro in contante, segno di un’attività di spaccio attiva. Questo episodio ha messo in luce come il traffico di sostanze stupefacenti continui a essere un problema serio nella zona, richiedendo un intervento costante e mirato da parte delle autorità.

Successivamente, nella notte, un secondo sequestro ha avuto luogo a Corsico, in via Resistenza. Qui, i militari hanno fermato un’auto con a bordo un egiziano di 48 anni e un marocchino di 28 anni. Durante il controllo, sono stati trovati circa 55 grammi di cocaina, abilmente nascosti sotto un sedile all’interno di un calzino. Anche in questo caso, i due uomini avevano con sé una somma di 185 euro in contante, che potrebbe essere collegata all’attività di spaccio.

Il ruolo dei carabinieri nella lotta allo spaccio

Queste operazioni sono parte di una strategia più ampia da parte dei carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre il fenomeno dello spaccio di droga. I pattugliamenti intensificati e le operazioni mirate sono fondamentali per prevenire la diffusione di sostanze stupefacenti, specialmente tra i giovani. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità è essenziale per creare un ambiente più sicuro e sano.

In conclusione, l’operazione dei carabinieri a Corsico e Rozzano rappresenta un passo importante nella lotta contro il traffico di droga. Con l’arresto di tre spacciatori e il sequestro di oltre 100 grammi di sostanze stupefacenti, le forze dell’ordine dimostrano il loro impegno nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità.