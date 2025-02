Un 16enne egiziano è stato arrestato per l'accoltellamento di un 19enne avvenuto a Milano.

Un episodio di violenza che scuote Milano

La città di Milano è tornata a far parlare di sé a causa di un grave episodio di violenza avvenuto nei pressi del centro commerciale Merlata Bloom. Un giovane di 19 anni, di origine marocchina, è stato accoltellato durante una rapina, e le indagini hanno portato all’arresto di un presunto aggressore, un ragazzo di soli 16 anni di origine egiziana. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle aree urbane e sulla crescente violenza giovanile.

Le indagini e l’arresto del sospetto

Le autorità hanno avviato un’immediata indagine dopo l’accoltellamento, avvenuto il 20 febbraio, quando la vittima si trovava con la fidanzata. Secondo le ricostruzioni, il 19enne è stato accerchiato da un gruppo di giovani, che hanno tentato di derubarlo del cellulare e di un monopattino. L’aggressione è stata brutale, con colpi inferti al petto, alla testa e alla mano. Fortunatamente, il giovane è riuscito a rimanere cosciente durante il trasporto in ospedale, dove è stato stabilizzato.

Il contesto di violenza giovanile

Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di violenza giovanile che sta preoccupando le autorità. Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto un aumento delle forze dell’ordine nella zona per garantire maggiore sicurezza. Le indagini continuano per identificare gli altri membri della gang coinvolti nell’aggressione, evidenziando la necessità di interventi mirati per prevenire simili episodi in futuro.