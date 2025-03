La polizia sta indagando sull'uomo avvistato con un'arma in metropolitana a Milano.

Un avvistamento inquietante nella metropolitana di Milano

Giovedì pomeriggio, la metropolitana di Milano è stata teatro di un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i passeggeri. Un uomo è stato avvistato mentre viaggiava con quello che sembrava un fucile, creando panico e allerta tra i presenti. Le autorità sono state immediatamente allertate e le indagini sono scattate in tempi rapidi.

Le fasi delle indagini

Secondo le informazioni raccolte, l’uomo è stato visto per la prima volta alla fermata della Stazione Centrale, per poi spostarsi verso la fermata Famagosta sulla linea M2. I passeggeri, allarmati dalla situazione, hanno contattato la polizia, che ha avviato un’operazione di ricerca per identificare e rintracciare l’individuo. Le ricerche sono proseguite anche nella giornata di venerdì, senza però portare a risultati concreti fino a questo momento.

Comportamento dell’uomo e dettagli dell’arma

Nonostante la situazione potesse sembrare minacciosa, l’atteggiamento dell’uomo è stato descritto come composto e tranquillo. Non ha mai mostrato comportamenti aggressivi, il che ha sollevato interrogativi sulla natura dell’arma in suo possesso. Le immagini delle telecamere di sicurezza sono state esaminate dagli investigatori, ma non è stato possibile determinare se l’arma fosse reale o una replica. Gli agenti stanno cercando di isolare un frame chiaro per ottenere un’immagine più definita del volto dell’uomo.

Possibili conseguenze legali

Le indagini sono condotte dalla polizia ferroviaria, che sta valutando le implicazioni legali della situazione. L’uomo potrebbe affrontare una denuncia per procurato allarme, a seconda delle conclusioni a cui si arriverà. La sicurezza dei passeggeri è una priorità, e le autorità stanno lavorando per garantire che episodi simili non si ripetano in futuro.