Due uomini irregolari e pregiudicati bloccati dalla polizia mentre tentavano di fuggire.

Un’operazione di polizia efficace

La polizia di Milano ha recentemente portato a termine un’importante operazione che ha portato all’arresto di due marocchini, di 35 e 45 anni, entrambi pregiudicati e irregolari. L’operazione è scaturita dalla necessità di rintracciare un uomo di 35 anni, destinatario di un provvedimento di reclusione di cinque anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno concentrato le loro ricerche nella zona a nord di Cremona, in particolare tra Pizzighettone, Bassano e Soresina, dove si sospettava potesse trovarsi il ricercato.

La cattura e il ritrovamento della droga

Giovedì scorso, gli agenti hanno individuato un furgoncino sospetto a Pizzighettone, alla cui guida si trovava un uomo che presentava una forte somiglianza con il ricercato. Quando gli agenti hanno tentato di fermare il veicolo, i due uomini hanno reagito in modo violento, speronando l’auto della polizia nel tentativo di fuggire. Nonostante la resistenza, gli agenti sono riusciti a bloccare il furgone prima che potessero ricevere supporto dai colleghi della Stradale di Cremona.

Durante la perquisizione del furgoncino, gli agenti hanno scoperto un doppiofondo nel quale erano nascosti circa 60 chili di hashish. L’operazione non si è fermata qui: è stata estesa a un magazzino dismesso ad Acquanegra Cremonese, dove sono stati rinvenuti ulteriori 180 chili di hashish, nascosti in secchi di sabbia. In totale, quindi, il carico di droga sequestrato ammonta a ben 240 chili.

Le conseguenze legali per i due arrestati

I due uomini sono stati arrestati e, su ordine del pubblico ministero di Cremona, sono stati portati in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Il marocchino di 35 anni, oltre all’accusa di spaccio, è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale a causa del tentativo di speronamento. Inoltre, gli sono stati notificati i provvedimenti per i cinque anni di reclusione che deve scontare. Il connazionale di 45 anni, anch’esso pregiudicato per spaccio, è stato arrestato per il suo coinvolgimento nell’operazione.

Questa operazione della polizia di Milano evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga e la criminalità organizzata, dimostrando come la collaborazione tra diverse unità possa portare a risultati significativi nel contrasto a fenomeni delinquenziali.