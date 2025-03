Il Tribunale del Riesame di Milano emette un provvedimento di divieto di avvicinamento per il dj nei confronti della ex compagna.

Il provvedimento del Tribunale del Riesame

Il Tribunale del Riesame di Milano ha emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento a meno di 500 metri per Alessandro Basciano, nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni. Questa decisione, sebbene non esecutiva, permette al dj di presentare ricorso alla Cassazione. Il divieto è stato adottato in seguito a un ricorso della procura, dopo che il giudice per le indagini preliminari aveva deciso di scarcerare Basciano, arrestato con l’accusa di stalking.

Le misure di sicurezza previste

Qualora il provvedimento dovesse diventare definitivo, Basciano sarà obbligato a indossare un braccialetto elettronico, che sarà collegato a quello di Codegoni. Questo dispositivo attiverà un allarme nella sala operativa della polizia in caso di avvicinamento alla donna o alla loro figlia. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza di Codegoni e della sua famiglia, in un contesto di crescente preoccupazione per la violenza domestica e le molestie.

Le accuse e le controversie

Oltre all’accusa di stalking, Alessandro Basciano è attualmente indagato anche per percosse. Il 6 febbraio, il dj sarebbe stato coinvolto in una rissa all’interno della discoteca Hollywood di Milano, dove avrebbe aggredito Mike, un amico di Francesco Facchinetti. Questo episodio ha sollevato un acceso dibattito sui social media, con il giornalista Gabriele Parpiglia che ha pubblicato un video che documenta i momenti finali della rissa. Basciano ha risposto alle accuse affermando che il video è stato montato per presentarlo in una luce negativa, sostenendo che la provocazione era partita dalla vittima, che aveva offeso la sua ex compagna.

Le reazioni e le implicazioni sociali

La situazione di Basciano ha suscitato un ampio dibattito pubblico, evidenziando le problematiche legate alla violenza di genere e alle dinamiche relazionali tossiche. Molti utenti sui social media hanno espresso solidarietà a Codegoni, mentre altri hanno criticato il comportamento del dj. Questo caso mette in luce la necessità di un dialogo aperto e onesto su temi delicati come lo stalking e le aggressioni, che purtroppo continuano a essere una realtà per molte persone.