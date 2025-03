Controlli di sicurezza a Milano: operazione della polizia locale

La polizia locale di Milano intensifica i controlli su mezzi di superficie e metropolitane per garantire la sicurezza dei cittadini.

Controlli intensificati per la sicurezza pubblica

Il 28 febbraio, la polizia locale di Milano ha avviato un’importante operazione di controllo su diverse linee di superficie e metropolitane. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza pubblica, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. L’operazione ha visto l’impiego di 16 mezzi di superficie, tra cui le linee 90, 91 e 87, e ha interessato anche diverse stazioni della metropolitana, come la fermata centrale, Cadorna, Tre Torri e Lotto.

Risultati dei controlli e interventi di soccorso

Durante i controlli, sono state verificate 22 persone, di cui due sono state allontanate per motivi di sicurezza. Un intervento di soccorso è stato necessario per una persona, mentre un altro episodio ha richiesto l’intervento dell’Atm a seguito di una minaccia con un coltello. Gli aggressori, un uomo e una donna di origine maghrebina, sono riusciti a fuggire, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nelle stazioni metropolitane.

Provvedimenti e sequestri di sostanze

In aggiunta agli allontanamenti, è stato emesso un provvedimento di allontanamento per inosservanza dell’ordine del prefetto. Due verbali sono stati redatti per la detenzione ai fini dell’uso personale di sostanze stupefacenti, con un video che documenta uno degli episodi. Infine, sono stati effettuati due sequestri di hashish, evidenziando l’impegno della polizia nel contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza dei cittadini.