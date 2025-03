Due giovani arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti e armi clandestine.

Un’operazione della polizia a Cinisello Balsamo

Un’importante operazione della Squadra investigativa del Commissariato di Cinisello Balsamo ha portato all’arresto di due giovani, di 19 e 21 anni, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di armi clandestine. L’operazione è avvenuta venerdì sera, quando gli agenti hanno notato un comportamento sospetto da parte dei due ragazzi in via Speri.

Il pedinamento e la scoperta

Gli agenti hanno iniziato a pedinare i due giovani dopo averli visti interagire in modo sospetto. Il diciannovenne stava per salire a bordo di un’auto guidata dal ventunenne, suo parente. Questo ha spinto i poliziotti a seguire il veicolo fino a un complesso di box in via Leonardo Da Vinci, dove hanno fatto una scoperta sorprendente. I due ragazzi sono stati sorpresi mentre cercavano di nascondere un sacchettino nello sportello del carburante dell’auto.

Sequestri e prove incriminanti

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato 350 euro in contanti e 53 grammi di cocaina all’interno del sacchettino. Ma non è tutto: nel bagagliaio di un’altra auto parcheggiata nel box, i poliziotti hanno rinvenuto una macchina per il sottovuoto, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, sono state scoperte due armi: una pistola con matricola abrasa e un fucile da caccia, entrambe munite di munizionamento. I due giovani sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Monza, dove dovranno rispondere delle gravi accuse a loro carico.