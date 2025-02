Un uomo disabile ha suscitato allerta con un fucile giocattolo, ma la situazione è stata fraintesa.

Un allerta infondato in metropolitana

Recentemente, un episodio avvenuto nella metropolitana di Milano ha suscitato preoccupazione tra i passeggeri e un immediato intervento delle forze dell’ordine. Un uomo, visibilmente disabile e in possesso di un fucile, è stato avvistato alla fermata Stazione Centrale e successivamente a Famagosta. Tuttavia, la situazione si è rivelata essere un malinteso, come ha chiarito l’avvocato della famiglia dell’uomo coinvolto, Gian Andrea Balzarini.

Il contesto dell’incidente

Secondo quanto riportato dal legale, l’uomo aveva partecipato a una festa organizzata da un’associazione milanese e aveva acquistato un fucile giocattolo, completo di tappo rosso, per travestirsi da poliziotto. Questo dettaglio è cruciale per comprendere la dinamica dell’accaduto. L’avvocato ha anche sottolineato che l’uomo, pur tenendo il fucile in mano, non ha mai mostrato comportamenti minacciosi, mantenendo un atteggiamento composto durante tutto il tempo.

La reazione delle autorità

La segnalazione da parte dei passeggeri ha portato a un’immediata mobilitazione della polizia, che ha avviato indagini per identificare l’individuo. Le immagini delle telecamere di sicurezza sono state analizzate, ma non è stato possibile determinare se l’arma fosse reale o un’imitazione. Gli agenti stanno lavorando per isolare un frame chiaro che possa fornire un’immagine più nitida del volto dell’uomo, al fine di chiarire ulteriormente la situazione.

Un appello alla calma

Gian Andrea Balzarini ha fatto un appello per ridimensionare l’allerta suscitata dalla diffusione della foto dell’uomo. È importante sottolineare che, sebbene la situazione possa sembrare allarmante a prima vista, la realtà è ben diversa. L’uomo, disabile al 100%, non ha mai avuto l’intenzione di spaventare nessuno e ha persino avvisato il 112 per chiarire l’equivoco. Questo episodio mette in luce come la percezione di minaccia possa essere influenzata da fattori esterni e dalla mancanza di informazioni complete.