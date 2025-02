Un motociclista di 35 anni è in pericolo di vita dopo un incidente avvenuto a Milano.

Un incidente drammatico a Milano

La serata di venerdì 28 febbraio si è trasformata in un incubo per un motociclista di 35 anni, originario di Bari e residente ad Altamura. L’uomo, mentre si trovava alla guida della sua moto, ha subito un grave incidente stradale in viale Esperia, all’incrocio con viale Fulvio Testi, nei pressi della fermata metropolitana di Bicocca. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe attraversato l’incrocio con il semaforo rosso, impattando violentemente contro un’auto che stava percorrendo viale Fulvio Testi.

Le conseguenze dell’incidente

Il colpo è stato così violento che il 35enne è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove attualmente versa in condizioni critiche. I paramedici del 118 sono stati allertati per due persone coinvolte nell’incidente, ma fortunatamente il conducente dell’auto, un uomo di 59 anni, non ha riportato ferite gravi. La rapidità dell’intervento dei soccorsi è stata fondamentale per garantire le migliori possibilità di recupero per il motociclista.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sulla dinamica dell’incidente. Sebbene i dettagli siano ancora in fase di accertamento, è chiaro che la velocità e la violazione del semaforo rosso da parte del motociclista hanno avuto un ruolo cruciale nell’accaduto. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire con precisione quanto avvenuto. Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme del codice della strada, specialmente in aree ad alta densità di traffico come Milano.