Giovedì mattina caratterizzato da incidenti e lunghe code sulla Tangenziale Ovest di Milano.

Un giovedì da dimenticare per gli automobilisti milanesi

Giovedì mattina, Milano ha vissuto una delle sue giornate più difficili in termini di traffico. La situazione è stata aggravata da un incidente che ha coinvolto un camion e tre auto sull’Autostrada A4, ma la vera emergenza si è verificata sulla Tangenziale Ovest. Qui, due camion si sono scontrati poco prima delle 7, causando un ingorgo che ha raggiunto i 7 chilometri in direzione Sud.

Dettagli dell’incidente e conseguenze

Secondo quanto riportato da Milano Serravalle, l’ente che gestisce le tangenziali, la coda si è formata tra Settimo Milanese e San Siro, proseguendo fino a Corsico e Gaggiano. Nonostante la gravità della situazione, fortunatamente non si registrano feriti gravi. L’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta prontamente con un’ambulanza, soccorrendo un uomo in codice verde, il che indica che le sue condizioni non sono critiche.

Impatto sul traffico e suggerimenti per gli automobilisti

Il traffico sulla Tangenziale Ovest ha subito un forte rallentamento, con le corsie di marcia e sorpasso occupate dai mezzi coinvolti nell’incidente. Gli automobilisti sono stati costretti a pazientare, mentre le autorità lavoravano per ripristinare la normalità. In situazioni come queste, è consigliabile pianificare percorsi alternativi e tenere d’occhio le informazioni sul traffico in tempo reale, per evitare di rimanere intrappolati in lunghe code.