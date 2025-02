Un episodio di disagio per studenti e adulti, ma senza gravi conseguenze.

Un episodio inquietante a Milano

Giovedì scorso, l’istituto Lombardini di via Mincio, situato nella zona Corvetto di Milano, è stato teatro di un episodio che ha suscitato preoccupazione tra studenti e personale scolastico. Un ragazzo, per motivi ancora da chiarire, ha spruzzato una sostanza urticante all’interno dei bagni della scuola, generando attimi di panico e disagio tra i presenti.

Intervento tempestivo dei soccorritori

La sostanza, che ha rapidamente diffuso il suo effetto nell’aria, ha colpito sei studenti, di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Questi hanno manifestato fastidi agli occhi e al naso, necessitando dell’intervento dei soccorritori. Fortunatamente, nessuno di loro ha dovuto essere trasportato in ospedale, sebbene tutti abbiano mostrato lievi segni di intossicazione. L’allerta è scattata intorno alle 10.20, quando la scuola ha contattato il numero di emergenza 112 per segnalare la situazione.

Gestione dell’emergenza e conseguenze

Immediatamente, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, i vigili del fuoco e i sanitari dell’Areu. Oltre agli studenti, anche tre donne adulte, di età rispettivamente di 44, 55 e 67 anni, sono state assistite a causa dell’esposizione alla sostanza urticante. Nonostante l’incidente, le lezioni non sono state interrotte per lungo tempo, poiché l’edificio scolastico non è stato evacuato. L’effetto dello spray al peperoncino è stato contenuto all’interno della zona dei bagni, permettendo così di riprendere le attività scolastiche in tempi brevi.

La situazione è stata gestita con prontezza, evitando che l’episodio si trasformasse in una crisi più grave. Tuttavia, l’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza all’interno delle scuole e sull’uso di sostanze potenzialmente pericolose da parte degli studenti. È fondamentale che le istituzioni scolastiche adottino misure preventive per garantire un ambiente sicuro per tutti.