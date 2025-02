Un incidente provoca lunghe attese e rallentamenti in direzione di Torino

Un mattino difficile per gli automobilisti

Questa mattina, gli automobilisti che viaggiavano lungo l’Autostrada A4 in direzione di Torino hanno affrontato una situazione di grande disagio. Un incidente avvenuto poco dopo le 7 ha causato una coda che ha raggiunto gli 8 chilometri all’altezza di Milano. Due camion e due automobili sono stati coinvolti in questo sfortunato evento, che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e della Polizia Stradale.

Dettagli dell’incidente

Il sinistro si è verificato tra le uscite di Cormano e A8 Milano Certosa. Un uomo di 56 anni, ferito in modo non grave, è stato soccorso sul posto da un’ambulanza in codice giallo. La Polizia Stradale di Novate ha prontamente gestito i rilievi e ha regolato il traffico per ripristinare la normalità. Tuttavia, le code hanno continuato a peggiorare nel corso della mattinata, creando notevoli disagi per chi si dirigeva verso Torino.

Consigli per gli automobilisti

Autostrade per l’Italia ha suggerito agli automobilisti diretti verso la città sabauda di uscire a Monza, percorrere la Tangenziale Nord di Milano (A52) e rientrare sull’A8 Milano-Varese allo svincolo Fiera. Questa deviazione è stata raccomandata per evitare ulteriori ritardi e per facilitare il flusso del traffico. I veicoli in transito sono stati costretti a snodarsi su tre corsie, rendendo la situazione ancora più complicata fino alla rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente.

Interventi sul posto

Oltre agli agenti della Polizia Stradale, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i mezzi di soccorso meccanico e sanitario. Nonostante il tempestivo intervento, il traffico ha continuato a crescere in intensità a causa dei disagi provocati dall’incidente. Gli automobilisti sono stati avvisati di prestare attenzione e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità per evitare ulteriori complicazioni.