Un uomo di 58 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dopo un violento scontro.

Un grave incidente stradale

Questa mattina, martedì 20 febbraio, un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di San Giuliano Milanese. Intorno alle 10.30, in via Lombardia, all’incrocio con via Umbria, un SUV Audi ha colliso quasi frontalmente con una moto di grossa cilindrata. Il conducente dell’auto, un uomo di 61 anni, è uscito illeso dall’incidente, ma il motociclista, un 58enne, ha subito gravi traumi.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, i soccorritori dell’Areu sono accorsi sul luogo per prestare soccorso. Il motociclista, sbalzato a diversi metri di distanza dall’impatto, ha mostrato segni di grave trauma e un arresto cardio-circolatorio. Gli operatori sanitari hanno effettuato le prime manovre di emergenza sul posto, prima di trasferirlo in codice rosso all’ospedale di Rozzano. Un’eliambulanza è stata richiesta per garantire un trasporto rapido e sicuro, evidenziando la gravità della situazione.

Indagini in corso

La Polizia Locale è attualmente impegnata a ricostruire la dinamica dell’incidente. Le autorità stanno analizzando le testimonianze e le prove raccolte sul posto per chiarire le cause dello scontro. Questo incidente mette in luce l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di prestare attenzione durante la guida, specialmente in aree ad alto traffico. La comunità attende aggiornamenti sulle condizioni del motociclista e sulle indagini in corso.