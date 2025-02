Momenti di panico in una scuola media di Milano a causa di spray urticante

Un episodio preoccupante in una scuola media

Giovedì mattina, attimi di paura si sono vissuti all’interno dell’istituto comprensivo statale Marcello Candia, situato nel quartiere Corvetto di Milano. Poco dopo le 10, un atto sconsiderato ha portato alla spruzzatura di una bomboletta di spray al peperoncino nei bagni della scuola. Questo gesto ha scatenato una reazione immediata, con la sostanza urticante che si è rapidamente dispersa nell’aria, causando irritazione alle vie respiratorie di numerosi studenti e personale presente.

Intervento dei soccorsi

La situazione ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118. Diverse ambulanze, unità automediche e autoinfermieristiche sono giunte sul posto per prestare soccorso. Almeno dieci persone, tra cui ragazzine di età compresa tra gli 11 e i 13 anni e tre donne adulte di 44, 55 e 67 anni, hanno ricevuto assistenza medica. Fortunatamente, nessuno di loro ha riportato intossicazioni gravi, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni tra genitori e insegnanti.

La risposta delle autorità

Oltre ai soccorsi sanitari, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per gestire la situazione e raccogliere informazioni su quanto accaduto. I vigili del fuoco hanno confermato che non è stata necessaria l’evacuazione dell’edificio, ma l’episodio ha messo in evidenza la vulnerabilità delle scuole a comportamenti irresponsabili. Le autorità stanno ora indagando per identificare il responsabile di questo gesto pericoloso, che ha creato panico e disagio in un ambiente educativo.