Un drammatico incidente aereo ha coinvolto un aliante nel Lago di Varese, con il pilota trasportato in ospedale.

Un drammatico pomeriggio nel Lago di Varese

Giovedì 20 febbraio, nel primo pomeriggio, un incidente aereo ha scosso la tranquillità del Lago di Varese. Un aliante, mentre volava nei pressi di Calcinate al Pesce e della Schiranna, è precipitato nel lago, suscitando immediatamente l’allerta tra i presenti. L’episodio è avvenuto poco prima delle , quando alcuni testimoni hanno notato il velivolo in difficoltà e hanno lanciato l’allerta ai soccorsi.

Intervento tempestivo dei soccorritori

Immediatamente, sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorritori del 118, con un’ambulanza e un’automedica, insieme ai vigili del fuoco. Il pilota, un uomo di 53 anni, è stato recuperato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese. Secondo le prime informazioni, il pilota avrebbe riportato diversi traumi, in particolare al torace, all’addome e a una gamba, rendendo necessario un intervento medico urgente.

Le cause dell’incidente ancora sconosciute

Al momento, le cause che hanno portato all’incidente rimangono sconosciute. I vigili del fuoco del comando di Varese sono attualmente impegnati nelle operazioni di recupero dell’aliante dalle acque del lago. La situazione ha destato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori della zona, che hanno assistito inorriditi alla scena. Le autorità competenti stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’incidente e per garantire la sicurezza degli altri piloti e appassionati di volo nella regione.