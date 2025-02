Un altro rogo colpisce la fabbrica di Caronno Pertusella, intervento dei vigili del fuoco.

Un nuovo incendio colpisce Caronno Pertusella

La notte tra mercoledì e giovedì ha visto un nuovo drammatico episodio a Caronno Pertusella, un comune situato alle porte di Milano. Poco prima delle 4 del mattino, un incendio è scoppiato all’interno di una fabbrica specializzata nello stampaggio di materie plastiche. Questo evento segue un altro rogo che aveva già devastato parte della struttura solo due giorni prima, nella serata di lunedì.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Come accaduto in precedenza, i vigili del fuoco dei comandi di Varese e Milano sono stati prontamente mobilitati per fronteggiare l’emergenza. Diversi mezzi sono stati inviati sul posto, insieme al personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che ha fornito supporto con un’ambulanza. Fortunatamente, al momento non si segnalano persone ferite o intossicate, ma la situazione rimane sotto controllo grazie all’operato dei soccorritori.

Il ruolo del sindaco e le indagini in corso

Il sindaco di Caronno Pertusella, Marco Giudici, è giunto sul luogo dell’incendio per monitorare la situazione e rassicurare la popolazione locale. La comunità è comprensibilmente preoccupata per la sicurezza, soprattutto dopo il secondo incendio in pochi giorni. Le cause di questo nuovo rogo non sono ancora chiare, e sarà compito dei vigili del fuoco approfondire le indagini per determinare l’origine delle fiamme. La fabbrica, già colpita da un incendio lunedì, si trova in una zona strategica e la sua sicurezza è fondamentale per la comunità.

Implicazioni per la comunità e la sicurezza

Questo secondo incendio solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture industriali nella zona. La comunità di Caronno Pertusella è in attesa di risposte e rassicurazioni sulle misure di sicurezza adottate dalle aziende locali. È fondamentale che le autorità competenti indaghino a fondo per prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini. La collaborazione tra vigili del fuoco, sindaco e aziende sarà cruciale per affrontare questa emergenza e ripristinare la tranquillità nella comunità.