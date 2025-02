Il Milan e la Lega calcio serie A si uniscono per combattere la violenza e difendere i valori sportivi.

Il contesto della maxi inchiesta sugli ultras

Il mondo del calcio italiano è nuovamente sotto i riflettori a causa di un’importante inchiesta che coinvolge gli ultras delle curve dello stadio San Siro. La Lega calcio serie A e il club A.C. Milan hanno deciso di costituirsi parte civile nel processo che scaturisce da questa maxi inchiesta, sottolineando l’importanza di difendere i valori dello sport e la legalità. La decisione è stata presa in seguito a episodi di violenza e comportamenti illeciti che hanno danneggiato non solo l’immagine delle società, ma anche l’integrità del calcio stesso.

Le dichiarazioni del Milan e della Lega calcio

Durante l’udienza del 20 febbraio, l’avvocato del Milan, Enrico De Castiglione, ha evidenziato come il club sia stato danneggiato dalla presunta associazione per delinquere. “Il valore della legalità è irrinunciabile per noi”, ha affermato, sottolineando che l’amore per i colori rossoneri non può giustificare comportamenti antisportivi. La Lega calcio, rappresentata dall’avvocato Matias Manco, ha aggiunto che tali condotte impattano negativamente sull’appeal del calcio, riflettendosi sulla tutela dei beni dell’ente. Entrambi i rappresentanti hanno espresso la necessità di inviare un chiaro segnale contro la violenza negli stadi.

Le implicazioni del processo sugli ultras

Il processo, che vede imputati alcuni ultrà rossoneri, tra cui Christian Rosiello, Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, è un passo cruciale per affrontare la questione della violenza nel calcio. Gli imputati sono accusati di associazione per delinquere, estorsioni e aggressioni, tra cui un episodio che ha coinvolto il personal trainer dei vip Cristiano Iovino. La Procura ha già richiesto l’archiviazione delle accuse di rissa e lesioni nei confronti di Fedez, il rapper coinvolto in un episodio di violenza, evidenziando la complessità della situazione.

La decisione del Milan e della Lega calcio di costituirsi parte civile rappresenta un forte messaggio contro la violenza e l’illegalità nel mondo del calcio. Entrambi gli enti si impegnano a lavorare affinché gli stadi tornino a essere luoghi di rispetto e passione per il gioco, lontani da comportamenti che minano i valori fondamentali dello sport.