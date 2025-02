Due cittadini stranieri arrestati per maltrattamento di animali e occupazione abusiva.

Un intervento decisivo della polizia locale

Recentemente, un’operazione della polizia locale ha portato alla liberazione di cinque cani, tra cui due cuccioli, che erano stati rinchiusi in un immobile abbandonato a Cinisello Balsamo. L’intervento è stato reso possibile grazie alle segnalazioni di alcuni passanti che, preoccupati per le condizioni degli animali, hanno allertato le autorità competenti. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato i cani segregati all’ultimo piano di un edificio industriale dismesso, in condizioni precarie e senza alcuna assistenza.

Arrestati i responsabili del maltrattamento

Durante l’ispezione, gli agenti hanno identificato e arrestato due cittadini stranieri privi di documenti. Questi ultimi sono accusati di ingresso irregolare in Italia, occupazione abusiva dell’edificio e maltrattamento di animali. La situazione ha suscitato indignazione tra i residenti della zona, che hanno espresso la loro gratitudine verso le forze dell’ordine per aver preso in carico la questione. I cani, privi di microchip, sono stati immediatamente trasferiti al canile sanitario per ricevere le cure necessarie e per essere valutati dal personale veterinario.

Il futuro dei cani salvati

Una volta che i cani saranno stati curati e riabilitati, avranno la possibilità di essere adottati da famiglie amorevoli. Questo caso mette in luce l’importanza della sensibilizzazione riguardo al benessere degli animali e alla necessità di segnalare situazioni di maltrattamento. Le autorità locali, insieme alle associazioni animaliste, stanno lavorando per garantire che episodi simili non si ripetano, promuovendo campagne di educazione e sensibilizzazione. La speranza è che i cinque cani possano trovare presto una nuova casa e una vita migliore, lontano dalla sofferenza e dall’abbandono.