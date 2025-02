Un uomo lotta per la vita dopo un'intossicazione da monossido di carbonio, un gatto muore.

Un drammatico incidente in via Pepe

Una serata tranquilla si è trasformata in un incubo per una coppia residente in via Pepe, nella zona Isola. Nella notte tra martedì e mercoledì, un uomo di 32 anni è stato colpito da un’intossicazione da monossido di carbonio, un gas incolore e inodore, risultante dalla combustione di materiali organici. Questo tragico evento ha portato all’intervento immediato dei vigili del fuoco e del personale sanitario, che hanno trovato l’uomo in condizioni critiche.

Le conseguenze dell’intossicazione

Il 32enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Niguarda, dove ha ricevuto un trattamento iperbarico per contrastare gli effetti devastanti del monossido di carbonio. La sua compagna, di 44 anni, è stata fortunatamente risparmiata da gravi conseguenze, così come l’altro gatto della coppia. Tuttavia, uno dei felini non è sopravvissuto all’incidente, aggiungendo un ulteriore strato di tristezza a questa già drammatica situazione.

Le indagini in corso

Le prime indagini condotte dai vigili del fuoco e dall’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) hanno rivelato che le esalazioni tossiche provenivano da uno scaldabagno difettoso. Per garantire la sicurezza e permettere ulteriori accertamenti, l’appartamento è stato sequestrato. Questo incidente mette in luce l’importanza della manutenzione degli impianti domestici e dei sistemi di riscaldamento, che possono diventare letali se non controllati regolarmente.

Prevenzione e sicurezza domestica

Il monossido di carbonio è noto per essere un killer silenzioso. Ogni anno, migliaia di persone in tutto il mondo subiscono intossicazioni, spesso fatali, a causa di apparecchiature difettose o mal mantenute. È fondamentale che i cittadini siano consapevoli dei rischi e adottino misure preventive, come l’installazione di rilevatori di monossido di carbonio e la regolare manutenzione degli impianti di riscaldamento. La sicurezza in casa deve essere una priorità per tutti.