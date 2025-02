Il questore Megale interviene per garantire la sicurezza pubblica nel Municipio 7

Il provvedimento del questore

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha preso una decisione drastica per garantire la sicurezza dei cittadini: la sospensione della licenza del Bar Amico, situato in via Ricciarelli, per un periodo di 15 giorni. Questa misura è stata adottata a seguito di ripetuti episodi di violenza e di comportamenti illeciti da parte di alcuni avventori. Il bar, infatti, era diventato un punto di ritrovo per clienti con precedenti penali, coinvolti in reati contro il patrimonio e la persona, oltre a questioni legate all’immigrazione clandestina e all’uso di sostanze stupefacenti.

Interventi delle forze dell’ordine

La situazione è degenerata a tal punto che, nel mese di settembre, gli agenti di polizia sono stati chiamati a intervenire per sedare una violenta lite tra due uomini all’interno del locale. Durante questo intervento, uno dei litiganti è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 10 centimetri, un chiaro segnale della pericolosità dell’ambiente. Non è stato un caso isolato: le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi interventi per gestire avventori molesti e ubriachi, segnalando un clima di insicurezza che ha spinto il questore a prendere provvedimenti.

Controlli e scoperte di sostanze illecite

Il controllo del territorio è stato intensificato, e durante un servizio di pattugliamento nei pressi del bar, gli agenti hanno notato un cliente che, alla vista della volante, ha cercato di disfarsi di un tovagliolo contenente 37 grammi di hashish. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che lo stesso individuo era in possesso di altri 22 grammi di hashish. Questi episodi hanno contribuito a creare un quadro allarmante, giustificando la decisione di sospendere la licenza del bar per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori situazioni di pericolo.