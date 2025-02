Il 24 febbraio si preannuncia una giornata di disagi per i trasporti in diverse città italiane.

Un lunedì di agitazione in tutta Italia

Il 24 febbraio si preannuncia come una giornata di grande agitazione per il trasporto pubblico locale e aereo in Italia. I sindacati hanno indetto uno sciopero che coinvolgerà il personale addetto ai mezzi pubblici, con impatti significativi sulle città. Le fasce orarie garantite varieranno da città a città, ma è importante essere informati per evitare disagi nei propri spostamenti.

Dettagli sullo sciopero dei mezzi pubblici

A Milano, ad esempio, i dipendenti dell’Atm hanno già manifestato il giorno di San Valentino, e ora si preparano a una nuova protesta. Sebbene l’azienda non abbia confermato ufficialmente lo sciopero indetto dal sindacato Usb, è consuetudine che gli orari garantiti per metro, tram e bus siano attivi dall’apertura fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. È fondamentale che i cittadini pianifichino i propri spostamenti tenendo conto di queste informazioni, per evitare inconvenienti durante la giornata.

Impatto sul trasporto aereo

Non solo il trasporto pubblico subirà disagi, ma anche quello aereo. Nella stessa giornata, i piloti di Aeroitalia ed Easyjet parteciperanno a uno sciopero di quattro ore, indetto dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Uilt-Uil, Anpac e Anp, che avrà luogo dalle 12 alle 16. Questo sciopero potrebbe causare ritardi e cancellazioni di voli, in particolare per il vettore inglese che ha la sua base a Milano Malpensa. I passeggeri sono invitati a controllare lo stato dei propri voli e a contattare le compagnie aeree per eventuali aggiornamenti.

Prepararsi per la giornata di sciopero

Per affrontare al meglio la giornata di sciopero, è consigliabile pianificare in anticipo i propri spostamenti. Utilizzare mezzi alternativi, come biciclette o car sharing, può essere una soluzione efficace per evitare i disagi causati dalle agitazioni. Inoltre, è importante rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali delle aziende di trasporto e delle compagnie aeree, per ricevere informazioni tempestive su eventuali variazioni nei servizi.