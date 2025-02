Un uomo di 57 anni aggredito e legato durante una rapina in casa sua.

Un episodio inquietante a Sesto San Giovanni

Mercoledì notte, un uomo di 57 anni, originario dell’Etiopia, ha vissuto un’esperienza traumatica nella sua abitazione a Sesto San Giovanni, precisamente in piazza Diaz. La rapina è avvenuta a mezzanotte, quando il proprietario ha sentito un bussare insistente alla porta. Ignaro del pericolo, ha deciso di aprire, trovandosi di fronte a uno sconosciuto che, con minacce, lo ha costretto a rientrare nell’appartamento.

La dinamica della rapina

Il malvivente, descritto come verosimilmente straniero, ha agito con rapidità e violenza. Dopo aver costretto la vittima a sedersi su una sedia, l’ha legata, rendendola completamente inerme. In pochi minuti, il rapinatore ha arraffato tutto ciò che ha potuto: banconote e monete per un totale di circa venti euro, oltre al telefono cellulare della vittima. Dopo aver messo a segno il colpo, il ladro è fuggito, lasciando l’uomo in uno stato di shock.

Le indagini della polizia

Immediatamente dopo l’accaduto, la polizia del commissariato di Sesto San Giovanni è intervenuta per avviare le indagini. Gli agenti stanno cercando di raccogliere informazioni utili per identificare il responsabile di questo atto violento. Al momento, non si segnalano feriti, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, già colpiti da un aumento della criminalità negli ultimi mesi.

La sicurezza in aumento

Questo evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle aree urbane, in particolare in quelle più vulnerabili. I cittadini chiedono maggiori misure di protezione e un incremento della presenza delle forze dell’ordine. La paura di simili episodi sta crescendo, e molti si sentono insicuri nelle proprie abitazioni. È fondamentale che le autorità locali rispondano a queste preoccupazioni, implementando strategie efficaci per garantire la sicurezza pubblica.