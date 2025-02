Adilma Pereira Carneiro respinge le accuse di omicidio del suo ex marito

Il caso di Michele Della Malva

Il caso di Michele Della Malva, un uomo di 48 anni deceduto nel dicembre 2011, continua a sollevare interrogativi e polemiche. La sua morte, avvenuta ufficialmente per un infarto durante un permesso dal carcere, è stata oggetto di indagini che hanno portato a nuove accuse nei confronti di Adilma Pereira Carneiro, la sua ex moglie. La donna, già coinvolta in un altro processo per l’omicidio del compagno Fabio Ravasio, si trova ora a dover affrontare gravi accuse che la vedrebbero implicata nella morte di Della Malva.

La difesa di Adilma Pereira Carneiro

Interrogata dal pubblico ministero di Busto Arsizio, Adilma ha rigettato con fermezza le accuse, dichiarando: “Non ho ucciso Michele Della Malva”. Il suo avvocato, Edoardo Rossi, ha confermato la posizione della cliente, sottolineando che la donna ha risposto a tutte le domande del pm per oltre cinque ore, mantenendo una versione coerente e sostenendo la sua innocenza. Rossi ha anche chiarito che non c’è mai stata alcuna relazione tra Adilma e Maurizio Massè, un altro soggetto coinvolto nel caso.

Le accuse della pubblica accusa

Secondo la pubblica accusa, Massè avrebbe sedato Della Malva, costringendolo a ingerire cocaina, ma all’epoca dei fatti la vicenda era stata archiviata senza ulteriori sviluppi. Michele Della Malva stava scontando una pena di oltre 29 anni di reclusione per reati gravi, tra cui omicidio volontario e sequestro di persona. La sua morte ha riaperto un fascicolo che ora verrà trasferito alla procura di Milano per competenza territoriale, sollevando ulteriori interrogativi sulla dinamica degli eventi e sul ruolo di Adilma nella vicenda.

Un caso complesso e controverso

Il caso di Michele Della Malva è emblematico di come le dinamiche familiari e le relazioni personali possano intrecciarsi con il sistema giudiziario. La figura di Adilma Pereira Carneiro, già nota per il suo coinvolgimento in un altro omicidio, aggiunge un ulteriore strato di complessità a una vicenda già di per sé intricata. Con la sua difesa che si basa su una narrazione di innocenza e coerenza, il processo che seguirà promette di rivelare dettagli inquietanti e di mettere in luce le verità nascoste dietro la morte di Della Malva.