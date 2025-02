Il caso di Daniele Rezza, accusato di aver ucciso per rubare un paio di cuffie.

Il delitto che ha scosso Rozzano

Il 11 ottobre scorso, la tranquillità di Rozzano è stata spezzata da un tragico evento: l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, un uomo di 31 anni, ucciso a coltellate da Daniele Rezza, un giovane di soli 20 anni. La procura di Milano ha avviato un’inchiesta che ha portato a richieste di rito immediato, evidenziando la gravità della situazione. Rezza, attualmente in carcere, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato e rapina, reati che potrebbero costargli l’ergastolo.

La dinamica dell’omicidio

Secondo quanto emerso durante le indagini, Rezza avrebbe agito con l’intento di rubare un paio di cuffie dal valore esiguo. Durante l’interrogatorio, il giovane ha confessato di aver deciso di derubare Mastrapasqua non appena lo ha visto avvicinarsi. “Volevo prendergli tutto, tutto quello che aveva”, ha dichiarato, rivelando un atteggiamento che ha suscitato indignazione e shock nell’opinione pubblica. La brutalità del gesto, scaturito da motivi futili, ha sollevato interrogativi sulla violenza giovanile e sulle sue cause.

Le conseguenze legali

La richiesta di rito immediato da parte della procura è un segnale chiaro della serietà delle accuse. Se il giudice per le indagini preliminari accoglierà la richiesta, il processo si svolgerà davanti alla Corte d’Assise di Milano. La pena per omicidio volontario pluriaggravato è severa e, nel caso di condanna, Rezza potrebbe affrontare una lunga detenzione, se non addirittura l’ergastolo. La comunità di Rozzano è in attesa di sviluppi, mentre il caso continua a far discutere, sollevando interrogativi su giustizia e sicurezza.