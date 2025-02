Un giovane di 21 anni si è costituito dopo un omicidio avvenuto in un bar di Milano.

Il contesto dell’omicidio

Il drammatico evento si è verificato sabato 15 febbraio in piazzale Gambara, un’area nota per la sua vivace vita notturna. La vittima, un uomo di origine ucraina, è stato colpito a morte in quello che sembra essere un conflitto scaturito da una lite in un bar. La notizia ha scosso la comunità locale, portando a un’intensa attività investigativa da parte delle forze dell’ordine.

La confessione del giovane

Il giovane, identificato come Raffaele Mascia, è stato arrestato e interrogato nel carcere di San Vittore. Durante l’interrogatorio, ha ammesso le sue responsabilità, sostenendo di aver agito in un momento di paura e di aver reagito a una minaccia percepita. Secondo la sua versione, la lite sarebbe stata innescata da Ivan Disar e Pavel K., i due uomini con cui si trovava al momento dell’incidente. Tuttavia, la testimonianza di una donna presente sulla scena non confermerebbe la sua versione dei fatti, creando ulteriori interrogativi sulla dinamica dell’evento.

Le indagini in corso

Le indagini sono state accelerate grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno catturato il giovane durante la fuga dopo la sparatoria. Questi video hanno permesso agli inquirenti di costruire un identikit e di incrociare le informazioni con le testimonianze oculari degli avventori del bar. La polizia ha già programmato di ascoltare nuovamente la testimone chiave per chiarire ulteriormente i dettagli della vicenda. La situazione rimane tesa, con la comunità che attende risposte e giustizia per l’omicidio avvenuto in una zona frequentata da molti giovani.