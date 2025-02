Strategie per garantire un servizio di trasporto efficiente durante le Olimpiadi Invernali.

Un piano per la mobilità durante le Olimpiadi

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali del 2026, Milano si sta preparando a garantire una mobilità efficiente e senza intoppi. La proposta di una “tregua” sugli scioperi dei mezzi pubblici è stata avanzata da Andrea Varnier, amministratore delegato della fondazione Milano-Cortina. Questa iniziativa ha trovato supporto anche nel sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha sottolineato l’importanza di mantenere i servizi di trasporto attivi durante l’evento sportivo.

Assunzioni straordinarie per colmare il gap di autisti

Nel contesto di questa preparazione, l’azienda di trasporti pubblici Atm ha avviato un programma straordinario di assunzioni. Negli ultimi mesi del 2024, sono stati assunti circa 140 nuovi autisti, con l’obiettivo di tornare alla normalità entro la fine del 2025. Arrigo Giana, amministratore delegato di Atm, ha dichiarato che l’azienda sta anche lavorando su progetti per offrire case a prezzi calmierati ai propri dipendenti, un’iniziativa che mira a rendere più attrattivo il lavoro nel settore dei trasporti.

Incentivi per attrarre nuovi lavoratori

Per affrontare la carenza di autisti, Atm sta implementando una serie di misure, tra cui il pagamento delle patenti e delle abilitazioni professionali, oltre a fornire incentivi economici per l’alloggio. Giana ha spiegato che l’azienda ha risposto a un bando del Comune di Milano e sta ristrutturando appartamenti per i propri dipendenti. Queste iniziative non solo mirano a colmare il gap di personale, ma anche a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, in particolare per coloro che provengono da fuori Milano e dalla Lombardia.

Un futuro sostenibile per la mobilità milanese

La strategia di Milano per le Olimpiadi 2026 non si limita solo alla gestione degli scioperi e all’assunzione di autisti. L’amministrazione comunale sta lavorando a lungo termine per garantire una mobilità sostenibile e accessibile. Con l’implementazione di progetti di edilizia sociale e convenzionata, si punta a creare un ambiente di lavoro più favorevole per i dipendenti del settore dei trasporti. Questo approccio integrato potrebbe rappresentare un modello per altre città che si preparano ad eventi di grande portata.