Un malfunzionamento dello scaldabagno causa un grave incidente domestico a Milano.

Un drammatico incidente domestico

Nella notte tra martedì e mercoledì, un episodio tragico ha colpito una coppia a Milano, precisamente in via Pepe, nella zona Isola. Intorno all’1.30, un uomo di 32 anni e la sua compagna di 44 anni, insieme ai loro due gatti, si sono trovati coinvolti in una situazione di grave pericolo a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Questo gas incolore e inodore, noto per la sua pericolosità, ha messo a repentaglio le vite dei residenti dell’appartamento.

Le conseguenze dell’intossicazione

Il giovane è stato trovato in condizioni critiche, a causa dell’inalazione del gas tossico, e ha necessitato di un intervento immediato. Trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, ha ricevuto cure specialistiche e un trattamento iperbarico per contrastare gli effetti dell’intossicazione. Fortunatamente, la compagna e uno dei gatti sono riusciti a scampare al pericolo e non hanno avuto bisogno di assistenza medica. Tuttavia, la situazione si è rivelata tragica per l’altro felino, che non è sopravvissuto all’incidente.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118, è stato possibile evitare ulteriori danni e mettere in sicurezza l’area. Le indagini hanno rivelato che la causa dell’intossicazione era un malfunzionamento dello scaldabagno, da cui provenivano le pericolose esalazioni di monossido di carbonio. Attualmente, l’appartamento è stato posto sotto sequestro dalle autorità competenti, che stanno conducendo accertamenti per comprendere meglio le circostanze dell’accaduto e prevenire futuri incidenti simili.