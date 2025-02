Un ciclista di 42 anni è stato travolto da un'auto che poi è fuggita. L'automobilista è stato denunciato.

Un grave incidente stradale

Un incidente stradale ha scosso la tranquillità di Legnano, un comune in provincia di Milano, dove un ciclista di 42 anni è stato travolto da un’automobile. L’episodio, avvenuto in viale Sabotino, ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e ha messo in luce la questione della sicurezza stradale per i ciclisti. Il ciclista, che stava percorrendo la strada con regolarità, ha subito un impatto violento che lo ha costretto a cadere rovinosamente a terra.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell’auto, un uomo di 50 anni originario di Varese, non ha rispettato la precedenza, colpendo il ciclista. Dopo l’impatto, invece di prestare soccorso, il conducente ha aggredito verbalmente la vittima e si è allontanato. Questo comportamento ha sollevato interrogativi sulla responsabilità degli automobilisti nei confronti dei ciclisti, che spesso sono vulnerabili sulle strade. La polizia, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze, è riuscita a ricostruire la dinamica dell’incidente e a identificare il veicolo coinvolto.

Le conseguenze legali

Il conducente dell’auto è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali stradali. La sua patente di guida è stata ritirata e rischia una sospensione che può variare da 18 mesi a cinque anni. Il ciclista, fortunatamente, è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di sette giorni, ma l’incidente ha evidenziato la necessità di una maggiore attenzione e rispetto delle norme stradali da parte di tutti gli utenti della strada. Questo episodio non è isolato e richiama l’attenzione sulla sicurezza dei ciclisti, spesso trascurati in un contesto urbano dove le automobili dominano la scena.