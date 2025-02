Un incendio ha colpito un autobus in via Lainate, il conducente è stato soccorso.

Un pomeriggio di paura a Rho

Mercoledì 19 febbraio, intorno alle 14.30, un autobus della società Autoguidovie è stato avvolto dalle fiamme in via Lainate, nel comune di Rho, situato nell’hinterland nord-ovest di Milano. L’incendio ha generato una colonna di fumo nero visibile a distanza, allarmando i residenti e i passanti. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma il conducente del mezzo ha riportato una leggera intossicazione ed è stato prontamente trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

Le cause dell’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate dal vano motore dell’autobus, per poi propagarsi rapidamente alla parte posteriore del veicolo. I vigili del fuoco del distaccamento di Rho sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a domare il rogo prima che potesse causare danni maggiori. La prontezza dell’intervento ha evitato conseguenze più gravi, considerando che il mezzo era in movimento al momento dell’incendio.

Interventi e gestione della situazione

Per garantire la sicurezza durante le operazioni di spegnimento e i rilievi del caso, la polizia locale di Rho ha chiuso la strada al traffico per circa due ore. Due pattuglie sono state dislocate sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini. Il conducente, un uomo di 37 anni, è stato soccorso da un’ambulanza del Rhosccorso e trasportato in codice verde all’ospedale più vicino. Le sue condizioni sono state valutate come stabili, senza particolari preoccupazioni.