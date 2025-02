Un episodio inquietante all'aeroporto di Linate ha portato all'arresto di un 30enne.

Un episodio allarmante all’aeroporto di Linate

Recentemente, un episodio inquietante ha scosso l’aeroporto di Linate, a Milano, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato per aver filmato bambini nei bagni pubblici. La situazione è emersa grazie alla prontezza di una bambina che, notando un telefono nascosto tra i divisori dei bagni, ha avvisato immediatamente la madre. Questo gesto ha attivato una serie di eventi che hanno portato all’intervento della Polizia di Stato.

La segnalazione e l’intervento della polizia

Il padre della bambina ha segnalato l’accaduto agli agenti della Polaria di Linate, che sono intervenuti prontamente. L’uomo, che si trovava all’interno di una toilette del bagno delle donne, era stato sorpreso a filmare la moglie e la figlia mentre utilizzavano il bagno. La reazione della famiglia è stata tempestiva e ha permesso di evitare che l’uomo potesse fuggire. Gli agenti, infatti, hanno inseguito e bloccato il sospetto, sottoponendolo a perquisizione.

Le prove raccolte e l’arresto

Durante la perquisizione, il 30enne ha tentato di dimostrare la sua innocenza mostrando il contenuto del suo telefono cellulare. Tuttavia, gli agenti hanno scoperto un secondo telefono, privo di SIM, contenente numerosi filmati di parti intime di donne e minori, ripresi di nascosto in vari contesti, tra cui bagni pubblici e spogliatoi di impianti sportivi. Ulteriori indagini hanno rivelato che l’uomo era attivo in gruppi telematici noti per contenuti pedopornografici.

Perquisizione domiciliare e ulteriori scoperte

La polizia ha successivamente effettuato una perquisizione presso l’abitazione del sospetto, nella provincia di Como, dove sono stati rinvenuti altri tre telefoni, un tablet e un personal computer. L’analisi forense di questi dispositivi ha portato alla scoperta di circa 5.000 file, tra filmati e foto a sfondo pedopornografico, inclusi video autoprodotti di minori in situazioni compromettenti. Questo caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sull’importanza di una vigilanza costante.