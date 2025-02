Scoperto un ingente traffico di hashish e armi nel sud di Milano.

Un’operazione di polizia efficace

La polizia di Rozzano ha recentemente portato a termine un’importante operazione antidroga, arrestando una madre e un figlio coinvolti in un fiorente giro di spaccio. Gli agenti del commissariato Scalo Romana, dopo aver monitorato attentamente due appartamenti nella zona, hanno fatto irruzione in uno di essi, scoprendo oltre cinque chili di hashish, due pistole e una notevole somma di denaro. Questo intervento ha messo in luce non solo l’attività illecita dei due, ma anche il loro modus operandi, tipico di un affare di famiglia.

La scoperta della droga e delle armi

Durante l’irruzione, gli agenti hanno trovato un panetto di hashish da 100 grammi, che la madre ha consegnato spontaneamente. La perquisizione ha rivelato ulteriori quattro panetti, per un totale di 4,6 chili, nascosti in una sacca sotto un letto. Ma non è tutto: nel mobile della sala sono stati rinvenuti quasi 15mila euro, e in un’altra camera altri 20mila euro, insieme a due pistole Beretta, una delle quali risultata rubata. La presenza di armi e denaro contante ha sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo alla pericolosità della situazione.

Un giro di affari ben organizzato

Le indagini hanno rivelato che il traffico di droga non si limitava a un solo appartamento. Gli agenti hanno trovato un secondo alloggio, dove il figlio, un ventenne con precedenti penali, è stato arrestato. Qui sono stati scoperti oltre 4mila euro in contanti, vari bilancini e un sacchetto contenente 132 proiettili. Questo ha confermato l’ipotesi che la madre e il figlio gestissero un’operazione ben organizzata, con collegamenti tra diversi luoghi di stoccaggio e vendita della droga.

Le conseguenze legali

Entrambi gli arrestati sono accusati di spaccio di droga, possesso di armi da fuoco abusive, ricettazione di un’arma provento di furto e detenzione di proiettili. Le altre due donne presenti nell’appartamento sono state escluse dalla vicenda, ma l’operazione ha messo in evidenza la necessità di un’azione continua contro il traffico di droga e la criminalità organizzata nella zona. La polizia ha sottolineato l’importanza di queste operazioni per garantire la sicurezza della comunità e prevenire ulteriori attività illecite.