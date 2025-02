Due locali sospesi per problemi di sicurezza e ordine pubblico a Milano e Cinisello Balsamo.

Interventi delle autorità per garantire la sicurezza

Recentemente, il questore di Milano, Bruno Megale, ha preso una decisione significativa sospendendo le licenze di due locali: il Bar Amico a Milano e il Derby Bar a Cinisello Balsamo. Questa azione è stata intrapresa nell’ambito di un’operazione di prevenzione e controllo del territorio, in risposta a numerosi problemi di ordine pubblico e sicurezza. Le sospensioni, che dureranno 15 giorni per ciascun locale, sono state attuate ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).

Problemi di sicurezza al Bar Amico

Il Bar Amico, situato in via Ricciarelli 39, è stato al centro di diverse segnalazioni riguardanti comportamenti illeciti. Gli agenti del Commissariato Bonola hanno riscontrato che il locale era frequentato da clienti con precedenti penali, inclusi reati contro il patrimonio e la persona. Un episodio significativo si è verificato a settembre, quando una lite tra due uomini ha portato alla scoperta di un’arma bianca in possesso di uno dei coinvolti. Inoltre, gli agenti hanno dovuto intervenire più volte per gestire avventori molesti e in stato di alterazione alcolica.

Il Derby Bar e le sostanze stupefacenti

Situato in viale Molise 1, il Derby Bar ha mostrato problematiche simili. Gli agenti del Commissariato di Cinisello Balsamo hanno notificato la sospensione della licenza dopo aver trovato clienti in possesso di sostanze stupefacenti e armi da taglio. In un controllo effettuato ad agosto, un cliente ha tentato di disfarsi di una dose di hashish, mentre ulteriori involucri sono stati rinvenuti nelle vicinanze. Questo locale era già stato oggetto di controlli in passato, con precedenti decreti di sospensione per motivi analoghi.

La risposta delle autorità e l’importanza della sicurezza pubblica

Queste azioni da parte delle autorità locali evidenziano l’importanza di mantenere un ambiente sicuro e controllato nei locali pubblici. La presenza di comportamenti illeciti e di sostanze stupefacenti non solo mette a rischio la sicurezza dei clienti, ma compromette anche l’integrità della comunità. Le sospensioni delle licenze sono un chiaro segnale che le forze dell’ordine sono pronte a intervenire per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini. È fondamentale che i locali pubblici rispettino le normative e contribuiscano a un ambiente sano e sicuro per tutti.