Un giovane operaio di 25 anni è stato ferito in un incidente, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Un incidente inaspettato durante la manutenzione

La notte tra lunedì e martedì 18 febbraio, un incidente sul lavoro ha coinvolto un giovane operaio di 25 anni nei pressi della fermata di Famagosta della metropolitana M2. L’episodio è avvenuto durante un’operazione di manutenzione di routine, quando il giovane si trovava all’interno della sede ferroviaria per eseguire lavori nel tunnel. Purtroppo, durante l’attività, è stato colpito dalla benna di un braccio meccanico, un evento che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Il personale del 118 è intervenuto prontamente, trasportando l’operaio all’ospedale Humanitas di Rozzano. Inizialmente, le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa ha attivato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Fortunatamente, dopo i primi accertamenti, si è rivelato che il giovane non era in pericolo di vita e le sue condizioni sono state classificate come codice giallo, permettendo un trasporto più tranquillo al pronto soccorso.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

La polizia è intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, l’operaio si trovava sui binari poco prima della biforcazione per Abbiategrasso e Assago quando è stato colpito. Le indagini sono fondamentali per comprendere se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, un aspetto cruciale per prevenire futuri incidenti simili. La sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità assoluta, specialmente in ambienti ad alto rischio come quello ferroviario.