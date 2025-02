Un incendio ha colpito un'azienda di materie plastiche, ma nessun ferito.

Un incendio che ha scosso la comunità

La serata di lunedì 17 febbraio è stata segnata da un grave incendio che ha colpito un capannone di un’azienda specializzata nello stampaggio di materie plastiche a Caronno Pertusella, una località situata al confine tra le province di Varese e Milano. Le fiamme sono divampate intorno alle 19.30, creando panico tra i residenti e richiedendo un intervento immediato da parte dei vigili del fuoco.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Grazie alla prontezza dei vigili del fuoco, che sono accorsi da Varese e Milano con un imponente dispiegamento di mezzi, le fiamme sono state rapidamente circoscritte. Sul posto sono state utilizzate tre autopompe serbatoio, due autobotti, un’autoscala e un’unità mobile per la protezione delle vie respiratorie, nota come “Umprovir”. Questo intervento coordinato ha permesso di domare l’incendio nel corso della serata, evitando che si propagasse ulteriormente.

Fortunatamente nessun ferito

Nonostante la gravità della situazione, fortunatamente non si registrano feriti. Due ambulanze sono state inviate in codice rosso per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei residenti nelle vicinanze, ma non è stato necessario alcun intervento medico. Le autorità locali stanno ora indagando sulle cause che hanno portato all’accaduto, con i carabinieri della compagnia di Saronno già al lavoro per fare chiarezza sull’origine del rogo.

Un’azienda in difficoltà

Questo incidente rappresenta un duro colpo per l’azienda coinvolta, che si occupa di un settore cruciale come quello delle materie plastiche. La distruzione di parte del magazzino stoccato nella struttura di via Gran Sasso potrebbe avere ripercussioni significative non solo sulla produzione, ma anche sull’occupazione locale. La comunità di Caronno Pertusella è in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle indagini e sulle misure che verranno adottate per garantire la sicurezza e la ripresa dell’attività.