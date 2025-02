Falso allarme incendio all'aeroporto di Orio al Serio

Martedì mattina, un falso allarme incendio ha causato la sospensione del traffico aereo all'aeroporto di Orio al Serio.

Un martedì mattina di paura

Martedì mattina, l’aeroporto di Orio al Serio è stato teatro di un episodio che ha destato preoccupazione tra passeggeri e personale. Un Boeing 737 di Ryanair ha attivato un allarme incendio, portando alla sospensione immediata del traffico aereo. Le procedure di sicurezza sono state attivate prontamente, con i vigili del fuoco che sono intervenuti per gestire la situazione.

Intervento dei vigili del fuoco

La segnalazione di un principio d’incendio nella stiva dell’aereo ha costretto le autorità a evacuare i 170 passeggeri presenti a bordo. Questo intervento tempestivo ha garantito la sicurezza di tutti, ma ha anche creato momenti di tensione e confusione. I passeggeri, inizialmente spaventati, sono stati assistiti dal personale dell’aeroporto e dai vigili del fuoco, che hanno lavorato per riportare la calma.

Verifica e ripristino della normalità

Dopo un’attenta verifica, è emerso che l’allerta era stata causata da un guasto ai sensori dell’aereo, e non da un reale incendio. Questo ha permesso di riportare i passeggeri a bordo e ripristinare il traffico aereo intorno all’una di pomeriggio. L’episodio ha sollevato interrogativi sull’affidabilità dei sistemi di allerta e sulla gestione delle emergenze negli aeroporti, ma ha anche messo in luce l’importanza delle procedure di sicurezza in situazioni critiche.