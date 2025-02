Weekend di disagi per i viaggiatori a causa dello sciopero dei treni, ecco le alternative.

Un weekend di disagi per i viaggiatori

Il weekend del 22 e 23 febbraio si preannuncia particolarmente problematico per chi utilizza i treni in Italia. A causa dello sciopero nazionale proclamato dal sindacato USB Lavoro Privato, i servizi ferroviari subiranno notevoli disagi. La mobilitazione avrà inizio alle ore di sabato e terminerà alle ore di domenica, coinvolgendo tutti i servizi di Trenord, inclusi i treni regionali, suburbani e quelli diretti verso l’aeroporto di Malpensa.

Dettagli sullo sciopero e i servizi ferroviari

Non sono previste fasce di garanzia, il che significa che i viaggiatori dovranno affrontare cancellazioni e ritardi su tutta la rete ferroviaria. I treni in partenza sabato dovranno rispettare l’orario ufficiale prima delle e giungere a destinazione entro le di domenica. È fondamentale per i passeggeri rimanere aggiornati sulle eventuali modifiche ai servizi, poiché le informazioni potrebbero cambiare rapidamente.

Alternative per raggiungere Malpensa

Per chi deve recarsi all’aeroporto di Malpensa, Trenord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi che partiranno da Milano Cadorna. Questi bus non effettueranno fermate intermedie, garantendo un collegamento diretto con l’aeroporto. È importante notare che il Malpensa Express e il collegamento S50 Malpensa Aeroporto – Stabio seguiranno percorsi distinti, quindi è consigliabile controllare le informazioni specifiche per ciascun servizio.

Come rimanere informati

Per evitare inconvenienti, i viaggiatori sono invitati a consultare il sito ufficiale di Trenord (www.trenord.it) e a scaricare l’App di Trenord, che forniranno aggiornamenti in tempo reale sulla situazione dei treni e sulle eventuali modifiche ai servizi. Inoltre, gli annunci nelle stazioni e le informazioni sui monitor offriranno dettagli utili per orientarsi durante il weekend di sciopero.