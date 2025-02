La comunità si unisce in un momento di dolore per la scomparsa di Ryan, un neonato di soli due mesi.

La tragica scomparsa di un neonato

La piccola comunità di San Rocco al Porto, nel Lodigiano, è stata colpita da una tragedia inaspettata. Ryan, un neonato di soli due mesi, è deceduto domenica all’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato trasferito dopo un arresto cardiaco avvenuto nella sua culla. La notizia ha scosso profondamente i residenti, che si sono uniti in un momento di lutto e solidarietà per la famiglia del piccolo.

Un evento che ha scosso la comunità

La madre di Ryan ha trovato il bambino incosciente nel suo lettino venerdì scorso, portando immediatamente alla chiamata dei soccorsi. Dopo un primo ricovero all’ospedale di Piacenza, il piccolo è stato trasferito a Parma, dove purtroppo è avvenuto il decesso. La procura di Lodi ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze della morte, che potrebbe essere riconducibile alla sindrome della morte in culla, nota anche come SIDS (Sudden Infant Death Syndrome).

La famiglia e la comunità in lutto

La famiglia di Ryan, originaria della Costa D’Avorio e residente nel Lodigiano da diversi anni, è composta anche da una sorella di cinque anni. La comunità di San Rocco al Porto ha dichiarato il lutto cittadino per onorare la memoria del piccolo, un gesto che testimonia la vicinanza e il supporto verso i genitori in questo momento di immenso dolore. Lunedì, i cittadini si uniranno in un momento di riflessione e preghiera, dimostrando che anche nei momenti più bui, la solidarietà può fare la differenza.