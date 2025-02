Una donna di 30 anni colpita da un malore nella stazione di Porta Venezia

Un grave malore interrompe il servizio della metropolitana

Nella mattinata di lunedì 17 febbraio, la metropolitana M1 di Milano ha subito un’interruzione significativa a causa di un grave malore che ha colpito una passeggera di 30 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino presso la stazione di Porta Venezia, dove la donna si è accasciata sulla banchina, richiedendo un immediato intervento dei soccorsi.

Il personale sanitario del 118 è giunto rapidamente sul posto, trasportando la donna al pronto soccorso in codice rosso, segno della gravità della situazione. Le sue condizioni sono attualmente delicate, e le autorità stanno monitorando da vicino la sua salute.

Impatto sul servizio metropolitano

In seguito all’incidente, Atm ha comunicato che il servizio della metropolitana M1 è stato sospeso tra le stazioni di Palestro e Pasteur. I treni sono stati sostituiti da autobus, mentre il resto della linea ha subito rallentamenti. Questo ha causato notevoli disagi ai pendolari e ai turisti che utilizzano quotidianamente questo importante mezzo di trasporto.

In particolare, la stazione di Loreto ha visto l’impossibilità di effettuare cambi con la linea M2, mentre a Porta Venezia l’accesso alle linee S del passante ferroviario è stato bloccato. Atm ha consigliato ai viaggiatori di utilizzare le stazioni di Cadorna e Porta Garibaldi per i collegamenti ferroviari, al fine di ridurre i disagi.

Situazione attuale e ripristino del servizio

Attualmente, non sono stati comunicati i tempi di ripristino del servizio metropolitano. Le autorità locali stanno lavorando per garantire la sicurezza dei passeggeri e per ripristinare la normalità il prima possibile. La situazione è monitorata costantemente, e si invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti forniti da Atm per evitare ulteriori inconvenienti.

Questo incidente mette in luce l’importanza di avere un sistema di emergenza efficiente e reattivo, capace di intervenire prontamente in situazioni critiche. La salute e la sicurezza dei passeggeri devono sempre essere la priorità, e gli sforzi per garantire un servizio pubblico sicuro e affidabile sono fondamentali.