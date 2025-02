Un gruppo di sciatori coinvolto in un incidente sul Monte Pegherolo, feriti ma fuori pericolo.

Un drammatico incidente sugli sci

Sabato mattina, un gruppo di quattro sciatori ha vissuto un’esperienza traumatica mentre si trovava sulle piste del Monte Pegherolo, a Valleve, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto intorno alle 11, quando i quattro sciatori sono finiti in un canalone, lanciando immediatamente l’allerta ai soccorsi. La situazione si è rivelata complessa, data la posizione impervia dell’area, che ha richiesto l’intervento di diverse squadre di soccorso.

Intervento dei soccorritori

In risposta all’emergenza, l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) e il Soccorso alpino hanno mobilitato diversi mezzi, inclusi due elicotteri, per raggiungere i feriti. Tra i quattro sciatori, tre di loro avevano rispettivamente 25, 32 e 37 anni. Fortunatamente, nonostante le ferite riportate, nessuno di loro è in pericolo di vita. Due dei feriti sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Sondrio e Sondali per ricevere le cure necessarie.

Allerta valanghe e precauzioni

Nonostante il primo incidente sia stato gestito con successo, la situazione è ulteriormente complicata da un’allerta valanga emessa nel territorio di Carona, dove è stata segnalata una persona coinvolta. Questo evento ha messo in evidenza l’importanza di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e alle segnalazioni delle autorità competenti. Il bollettino neve e valanghe di Arpa Lombardia continua a fornire informazioni cruciali per turisti ed escursionisti, sottolineando la necessità di adottare comportamenti prudenti durante le attività in montagna.