Un grave incidente stradale ha colpito Somma Lombardo, con un morto e due feriti.

Un tragico incidente stradale

Sabato pomeriggio, un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Somma Lombardo, in provincia di Varese. Una donna di 69 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un SUV mentre camminava lungo la strada con altre due persone. L’incidente è avvenuto in via Giusti intorno alle , e ha lasciato un segno profondo nella cittadinanza, già provata da una giornata di tragedie sulle strade lombarde.

Le vittime e le indagini in corso

La vittima, insieme al fratello di 69 anni e a una donna di 80 anni, stava camminando a bordo strada quando è avvenuto l’impatto. I carabinieri di Gallarate sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente, che ha portato all’apertura di un’indagine per omicidio stradale nei confronti del conducente del SUV. Quest’ultimo, dopo l’incidente, si è fermato e ha contattato i soccorsi, ma la gravità della situazione ha già sollevato interrogativi sulla sua responsabilità.

Le conseguenze dell’incidente

Le conseguenze dell’incidente sono state devastanti. La donna di 69 anni è deceduta poco dopo il suo arrivo all’ospedale di Legnano, mentre il fratello è in condizioni gravi presso l’ospedale di Como. La donna di 80 anni, fortunatamente, ha riportato ferite meno gravi ed è stata trasportata a Gallarate per ricevere le cure necessarie. Questo tragico evento si inserisce in un contesto più ampio di incidenti stradali che hanno colpito la Lombardia, con un bilancio drammatico di quattro morti in sole due ore in diverse località della regione.