L'attività vulcanica dell'Etna provoca disagi nei voli in arrivo e in partenza dagli aeroporti siciliani.

Un’eruzione che crea caos

La recente attività eruttiva dell’Etna ha generato notevoli disagi nel traffico aereo siciliano. Con l’aeroporto di Catania chiuso a causa dell’emissione di cenere vulcanica, ben 21 voli sono stati dirottati verso l’aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino. Questo evento ha colpito non solo i voli in arrivo da altre città italiane, ma anche quelli internazionali, creando una situazione di emergenza per i passeggeri e le compagnie aeree.

Voli dirottati e cancellazioni

Tra i voli dirottati ci sono quelli provenienti da importanti hub come Roma Fiumicino, Milano Linate e Berlino. I passeggeri in partenza da Pantelleria, Venezia, Parigi e altre città hanno dovuto affrontare ritardi e cambi di programma. La chiusura del settore aereo a Sud del vulcano ha reso impossibile l’atterraggio degli aerei, costringendo le autorità a prendere misure drastiche per garantire la sicurezza. I voli in arrivo da Milano Malpensa e Linate sono stati tra i più colpiti, con orari di atterraggio programmati che sono stati stravolti.

Impatto sulla sicurezza aerea

La decisione di chiudere l’aeroporto di Catania è stata presa per motivi di sicurezza, in risposta all’attività vulcanica che ha reso l’aria pericolosa per il volo. Le autorità competenti hanno sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi, e hanno comunicato che le sole operazioni consentite sono quelle di partenza per gli aerei già presenti nello scalo. Questo scenario ha messo a dura prova le compagnie aeree, che si sono trovate a dover gestire una situazione imprevista e complessa.